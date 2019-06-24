24.06.2019 09:00
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Geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı

Geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasının tehlikeli atık madde deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri söndürdü.

Kocaeli 'nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasının tehlikeli atık madde deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe işçesi Çepni Mahallesi Uzay Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir veri dönüşüm fabrikasının tehlikeli atık madde deposunda henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden işçiler durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangının patlamalarla büyümesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden de ekipler sevk edildi. Ekiplerce yapılan müdahaleyle yaklaşık 3 saat sonra alevler kontrol altına alınabildi. Çıkan yangında yaralanan olmazken fabrikanın deposunda maddi hasar oluştu.

Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürürken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kartepe , Kocaeli , 3. Sayfa

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