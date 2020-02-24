Geri dönüşüm kutusu yandı

MANİSA'da, bir işletmenin önündeki cam şişe geri dönüşüm kutusunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Turgutlu ilçesinde, saat 14.00 sıralarında Ergenekon Kavşağı yakınında bulunan cam şişe geri dönüşüm kutusu, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Küle dönen geri dönüşüm kutusu kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.