Geri Dönüşüm Malzemeleri Çocuklara Oyuncak Oldu

İnegöl Belediyesi, MÜSİAD ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde sıfır atık projesi kapsamında hayata geçirilen çalışma ile mobilya sanayisinden toplanan atıklar, çocuk gelişimi bölümü öğrencileri tarafından oyuncaklara dönüştürüldü.

İnegöl Belediyesi, Sıfır Atık Projesine katkı sağlamak amacıyla MÜSİAD İnegöl Şubesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin de katkı verdiği bir çalışma gerçekleştirdi. Kurumlar arasında yapılan protokol kapsamında MÜSİAD öncülüğünde mobilya sanayisinde kullanılmayan kumaş, sünger, ahşap gibi atıklar toplanarak Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine teslim edildi. Burada Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri tasarım ve yaratıcılık yeteneklerini geliştirerek dolgu ve ahşap oyuncaklar üretildi. Kullanılmayan atıklardan ahşap ve dolgu oyuncaklar yapan öğrencilerin çalışmaları arasında ödüllü oyuncak yarışması da düzenlenirken, yarışmada birinciye 750 TL, ikinciye 500 TL, üçüncüye ise 250 TL olmak üzere 2 kategoride 6 öğrenciye toplamda 3 bin TL'lik ödül takdim edildi.

HAYALLER GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Proje kapsamında bugün İnegöl Kent Müzesi Serdar Rubacı Sergi Salonunda 80 adet ahşap ve dolgu oyuncağın yer aldığı "Hayallerin Geleceğe Dönüşümü" isimli oyuncak sergisi açıldı. Kent Müzesinde gerçekleştirilen 114. Sergi olma özelliğini de taşıyan serginin açılışına ilgi yoğun oldu. 28 Haziran Cuma gününe kadar açık kalacak olan sergide bir konuşma yapan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatma Doğlar Dağ, "Sıfır Atık projesi kapsamında hazırlanan 'Hayallerin Gerçeğe Dönüşümü' isimli sergi açılışı ve ödül törenimize hoş geldiniz. Meslek Lisesi Memleket Meselesi sloganıyla çıktığımız bu yolda desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aralık ayında 3 kurum arasında imzalanan protokol ile katkı sunmak istediğimiz ve çok önemsediğimiz sıfır atık projesi, daha öncesinde MÜSİAD tarafından toplanan ve okulumuza teslim edilen koltuk kumaşları, deri ve keçe parçaları, sünger ve ahşap atık malzemeler kullanılarak okulumuz çocuk gelişimi öğrencileri arasında ödüllü bir yarışma düzenlendi. Bugün de bu yarışma kapsamında hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergimizi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hazırlanan ürünler bir ön elemeden geçirilerek sergilemeye değer bulunanlar bu sergi ile ilçe halkımıza sunulmuştur" dedi.

İNEGÖL SIFIR ATIK PROJESİNE SAHİP ÇIKTI

Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican da açılışta bir selamlama konuşması yaptı. Bilican, "İftihar ederek söylemek istiyorum ki bu Sıfır Atık projesini biz ilçe olarak memleket faydasına olan diğer bütün işleri önemsediğimiz gibi çok önemsedik. Belediyemizle birlikte Sayın Kaymakamımızın katkılarıyla bu işi okullarımızda ciddi manada ele aldık. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem eşi Emine Hanımefendi himayesinde başlatılan bu projeye biz İnegöl olarak sahip çıktık. Bursa'da bu alanda yapılan yarışmada İnegöl olarak ilk 3 içerisinde 2 derece elde ederek başarılı bir çalışma ortaya koyduğumuzu da görmüş olduk" ifadelerinde bulundu.

MODERN İNSAN, KENDİNİ DOĞANIN HAKİMİ ZANNEDİYOR

Proje ortaklarından MÜSİAD İnegöl Şubesinin Başkanı Mehmet Döngel de bugün burada Sıfır Atık Projesi kapsamında bir araya geldiklerini hatırlatarak "Sürdürülebilir bir yaşam, toprağın, suyun, iklimin, ormanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına bağlıdır. Bu nedenle her birinin doğru yönetilmesi, hayati önem taşır. Sağlıklı bir çevrede yaşamak, herkesin en temel insan hakkıdır. Fakat bu hak sadece insana yönelik değildir. Ekosistemin de gelecek nesillerin de bunda hakkı vardır. Bizden sonra gelecek olan nesillere, kaynakları tükenmiş, yaşam şartları zorlaşmış bir dünya bırakamayız. Misafiri olduğumuz yeryüzünü bize emanet edildiği şekliyle bizden sonrakilere bırakmak, hepimizin temel sorumluluğudur. Ne yazık ki modern insan, kendini doğanın hakimi zannediyor. Oysa bizler doğanın sadece bir parçasıyız. Doğa biz olmadan hayatiyetini sürdürebilir fakat biz tabiat olmadan yaşayamayız" dedi.

DÜNYA ISINIYOR

Küresel ısınmaya dair yakın zamanda yayınlanan bilimsel bir çalışmaya göre dünyamızın sanayi öncesi döneme göre 1 derece ısındığını hatırlatan Döngel, şöyle devam etti: "Bu ısınma sonucu iklimde büyük değişiklikler oldu. Deniz seviyesi yükseldi, buzullar erimeye başladı. Sera gazı emisyonları bu şekilde devam ederse, küresel ısınmanın 2050'lerde 1.5 derece sınırını aşması bekleniyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Akdeniz'de tatlı su kaynaklarının %10'a yakın azalması, yangınların %37 oranında artması demek. Avrupa şehirlerinde sıcaklık kaynaklı ölümlerin %15 ile %22 oranında artması demek. Buzullardaki erime sonucu deniz seviyesinin yükselmesi, sahillerde yaşayan 400 milyon insanın büyük riskler altında kalması demek. Sadece bu rapor dahi bize, acilen üretim ve tüketim kültürümüzü gözden geçirmemiz gerektiğini gösteriyor. Aksi halde, sadece doğal yaşam ve türlerin kaybı değil, toplumların refahı ve ekonomisi de geri dönüşü olmayacak şekilde etkilenecek. Bu sebeple, tüm dünya en hızlı şekilde yenilenebilir enerji kullanımına yönelmeli. Yaşam tarzları yeniden tasarlanmalı. İşte Sıfır Atık projesi de, bu tasarımlardan birisi. Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüme girmesiyle, daha yaşanabilir bir çevre, daha güçlü bir ekonomi hedefliyoruz. MÜSİAD İnegöl Şubesi olarak biz de Sıfır Atık projesine İnegöl Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte yaptığımız protokol ile katkı verelim istedik. Bu çalışmanın MÜSİAD ayağında, özellikle Mobilyacı Üyelerimizin atık olarak nitelendirdikleri sünger, kumaş, ahşap gibi parçaları Okulumuza aktararak birazdan açılışını gerçekleştireceğimiz ve sizlerin izlenimine sunulan Oyuncakların tasarımında kullanılmasına katkı sağladık. Öncelikle öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerinin artırılması, Hayal güçlerinin üretime dönüştürülmesi, Okul-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, Sıfır Atık projesi ile ilgili toplumda farkındalık oluşturulması. Umarız bu çalışma ile bu amaçlara ulaşırız. Sergimizin bitiminden sonra tasarlanan oyuncaklar Şubemiz tarafından belirlenecek bir Köy Okuluna hediye edilecektir."

ATIKLAR DEĞERE DÖNÜŞÜYOR

Belediye Başkanı Alper Taban ise açılışta yaptığı konuşmada böyle güzel bir günde güzel bir amaç için bir araya geldiklerini kaydederek; "Aslında bu yolun başı. Niçin yolun başı? Çünkü sıfır atık dediğimizde israfın da önüne geçmiş oluyoruz. Kullandığımız araç, gereç, tüketim malzemelerinden hiç fire vermemeye çalışmak… Var olanları da bir değere dönüştürmeye çalışıyoruz. Çeşitli atıklar var. Şehrimizde sanayi kuruluşlarımız var. Mobilya bu anlamda çok dominant bir etkiye sahip şehrimizde. Burada sünger, kumaş, ahşap çıktılar oluşuyor. Yine evlerimizden çıkan atıklarımız var. Bunları bir şekilde değere dönüştürüyoruz ve bugün de burada örneklerini göreceğiz" dedi.

ALIŞIK OLMADIĞINIZ UYGULAMALAR BAŞLAYACAK

Çevre ve temizlik konusuyla ilgili yeni uygulamalar olacağını da açıklayan Taban, şöyle devam etti: "Ben göreve geldiğim günden bu güne çok dertlendiğim ve çok üzüldüğüm çevre bilinci, temizlik bilinci, atıkların doğru noktalarda toplanması gibi bir çabamız var. Bunu da tüm şehre, her bireye eriştirmeye gayret edeceğiz. Belki bugüne kadar pek alışık olmadığımız uygulamaları da göreceksiniz. Nedir bunlar? Denetim ve kontrol ayağı zaten var ama cezai müeyyideyi de uygular duruma getirerek bunu yapacağız. Örneğin sigara izmaritini yere atan, elindeki kağıdı, çöpü yerlere atan kişilere de işlem yapmaya başlayacağız. Şunu 2 yıldır gözlemliyorum; vatandaşımız der ki ben atacağım siz temizleyeceksiniz. İşiniz ne. Ben temizlik vergisi veriyorum gibi bir anlayış var. Her ne kadar doğru olmasa da bu anlayış var. Ama biz Müslümanız. Müslüman insan kirletemez. Kaldı ki gittiğim, gördüğüm, gezdiğim birkaç ender gayrimüslim ülkede yaşayan insanların tertemiz yaşadıklarını, kirletmediklerini gördüm. Bunu gördükten sonra şehrimde biz örnek olmalıyız noktasına gelene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kısa vadede yaptıklarımız, attığımız adımlar çözümsüzlüğe sebep olmuş ama biz inşallah bununla alakalı bütün bireyleri uyandırarak, bilinçlendirerek kirletmemeyi öğreneceğiz. Çöp kovalarımız olmayabilir ama bu çöpü yere atmak için bir sebep değil. Evde halıya atıyor musunuz çöpü? Dışarıda da aynı duyguyla hareket etmek durumundayız. Biz bu şehirde yaşıyoruz ve gerçekten kendimize yakışır şekilde yaşamak zorundayız."

PIRIL İLE DÖNÜŞÜME DİKKAT ÇEKİLİYOR

"Burada gördüğünüz karakter tırtıl simgesi. Adını da Pırıl olarak belirledik. Anlamı şuydu; tırtıl haliyle belki çok sevimli gelmiyor ama tırtıl bir dönüşüm ve değişimin habercisidir dedik. Tırtıl dönüşümünü tamamlayıp ipek kozasından kelebek olarak çıktığında dünyanın en sevimli canlısıdır. Değişime ve dönüşüme var mısınız dedik. Bunu da her ortamda çevre bilinci ve temizliği hatırlatması için kullanıyoruz. Bu konuda hepinizin desteğini beklediğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Öğrencilerimize ve proje ortaklarımıza katkı ve destekleri için de ayrıca teşekkür ediyorum."

TEMİZLEMEK BELEDİYENİN GÖREVİ AMA KİRLETMEMEK VATANDAŞIN GÖREVİN

Açılışta kürsüye çıkan son isim ise Kaymakam Şükrü Görücü oldu. Görücü, temizlik konusunda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine vurgu yaparak; "Böyle güzel bir ortamı sağlayan okul müdürümüze, Milli Eğitim Müdürümüze, MÜSİAD Başkanımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gecenin 12'sinde egzoz bağırtan adama biz gereğini yapmazsak, çevreyle mücadele edemeyiz. Hepimiz parklardayız. Herkesin elinde çekirdekler. Ama orada yere dökülenleri de kimse ne olacağını düşünmüyor. Ertesi günü sanki o pikniğe kimse gelmeyecek. Temizlik imandandır diyen biz ama kirleten yine biz. Böyle olmaz. Evet, temizlemek belediyenin görevi ama kirletmemek de senin görevin. Çocuklarımız bu konuda iyi işler yapıyorlar. Eğitim bu konuda çok önemli. Maalesef biz hep başkalarından bekliyoruz. Bizim bilinçli bir şekilde çalışmamız lazım. İklimler değişiyor. Ağustos ayında kar yağıyor. Bu hep insanımızın eseri. Devletin kuralları vardır. Bu kurallar uygulanacak" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle sergi açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası konuklar atık malzemelerden oluşan oyuncakları ilgiyle inceledi.

Kaynak: Bültenler