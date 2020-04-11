Geri dönüşüm malzemesi taşıyan kamyonette yangın çıktı
Elazığ'da geri dönüşüm malzemesi taşıyan kamyonette çıkan yangın söndürüldü.
11.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:43
Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılan Gazi Caddesi'nde seyir halinde olan geri dönüşüm malzemeleri toplayan kamyonetin arka kısmında yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü aracı durdurup malzemeleri caddeye boşalttı.
Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Kaynak: AA