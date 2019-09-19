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Geri dönüşüm merkezinde yangını görüntüleyen gazetecilere saldırı kamerada

Geri dönüşüm merkezinde yangını görüntüleyen gazetecilere saldırı kamerada Yangını söndüreceklerine basın mensuplarına saldırdılarİSTANBUL - Tuzla'da bir geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı.

19.09.2019 09:46
Geri dönüşüm merkezinde yangını görüntüleyen gazetecilere saldırı kamerada
Yangını söndüreceklerine basın mensuplarına saldırdılar
İSTANBUL - Tuzla'da bir geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı. Yangını görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldıran görevliler çekim yapılmasını engelledi.
Tuzla Orta Mahalle Demokrasi Caddesi üzerinde bir geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri geldi. Yangını görüntülemek isteyen basın mensuplarına ise geri dönüşüm fabrikasında çalışan görevliler saldırdı. Yangını söndürmek yerine basın mensuplarına saldıran görevlilere kameralara vurmaya çalıştı. Araya vatandaşların girmesi üzerine görevliler uzaklaşırken, saldırı anları kameralara yansıdı.
Geri dönüşüm merkezinde yangını görüntüleyen gazetecilere saldırı kamerada

Tuzla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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