Haberler » Güncel » Haber

Geri dönüşüm merkezinde yangını görüntüleyen gazetecilere saldırı

Tuzla'da bir geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı.

19.09.2019 11:25
Tuzla'da bir geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı. Yangını görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldıran görevliler çekim yapılmasını engelledi.
Tuzla Orta Mahalle Demokrasi Caddesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Geri dönüşüm fabrikasında çalışan görevliler ise yangını görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı. Yangını söndürmek yerine basın mensuplarına saldıran görevliler kameralara da vurmaya çalıştı. Araya vatandaşların girmesi üzerine görevliler uzaklaşırken, saldırı anları kameralara yansıdı.
(İHA)
Geri dönüşüm merkezinde yangını görüntüleyen gazetecilere saldırı

Tuzla, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:28 Filipinler'de çocuk felci 19 yıl sonra yeniden ortaya çıktı
15:28 Sadakataşı Derneği, öğrencilere kırtasiye seti dağıttı
15:28 TİKA'dan, Cibuti'ye tarım desteği
15:28 Kaymakam Uçar Arpa, gazileri makamında ağırladı
15:27 Öğrenciler çöp topladı
15:27 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Gaziler günü mesajı
15:26 TİMAV 8. Geleneksel Hikaye Yarışması