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Geri dönüşüm muhteşem oldu

DÜZCE (İHA) – Pakmaya Anaokulu ve Konuralp Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı 'Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak' etkinliği gerçekleştirildi.

26.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:18Geri dönüşüm muhteşem oldu
DÜZCE (İHA) – Pakmaya Anaokulu ve Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı 'Geri Muhteşem Olacak' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte minikler geri dönüşüm ürünleri ile çeşitli aktiviteler yaptı.

Sıfır atık projesi kapsamında 'de Pakmaya Anaokulu ve Konuralp Anaokulu öğrencileri '^Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak' etkinliği gerçekleştirdi. Öğrenciler geri dönüşüm ürünleri ile hazırladıkları ürünleri sergiledi. Doğal varlıkların korunması, geri dönüşüm ve sıfır atık yaklaşımı miniklere tanıtıldı. Ayrıca minikler çöp torbaları ile hazırladıkları elbiseler büyük beğeni aldı. - DÜZCE

Konuralp, Dönüşüm, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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