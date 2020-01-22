Geri Dönüşüm Şaheserleri

Salı günleri gerçekleştirilen, Takı Tasarım Atölyesi'ne kursiyerler büyük ilgi gösteriyor. Kâğıt kolye, bileklik, kitap ayracı, anahtarlık, dekoratif süs eşyalar ve tablo gibi tasarım ürünleri yapan kursiyerler, bütün malzemeleri geri dönüşümden elde ediyorlar.

Tasarım yapmanın hayal gücünü geliştirdiğini belirten yetkililer, hem birlikte keyifli vakit geçirdiklerini hem de kendilerini geliştirmek dışında kâğıtları israf etmek yerine geri dönüşüm yaparak, sanatsal farklı görseller elde ettikleri dile getirdi. Kadınların atölyelerde öğrendikleri bu ürünleri satarak para kazanabileceğini belirten yetkililer; geçmiş dönemlerde atölyelere katılan kursiyerlerin, sezon sonunda açılan sergilerde ve pazarlarda açılan stantlarda el emeği göz nuru eserleri satarak aile bütçelerine katkı sunduğunu ifade etti.