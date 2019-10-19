Haberler » 3. Sayfa » Geri Dönüşüm Tesisi alev alev yandı

Geri Dönüşüm Tesisi alev alev yandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında hurda kağıtların toplandığı geri dönüşüm tesisi alev alev yandı.

19.10.2019 13:26Geri Dönüşüm Tesisi alev alev yandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında hurda kağıtların toplandığı geri dönüşüm tesisi alev alev yandı.

Bandırma - Gönen Karayolu üzerinde bulunan Bandırma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabaha karşı çıkan yangına Organize Sanayi İtfaiyesi'nin yanısıra Bandırma ve Gönen'den 7 itfaiye ekibi müdahale etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren yangın yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınırken, H.C. (49)'ye ait olan ve hurda kağıtların ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderildiği tesiste bulunan değeri 1 milyon TL'yi bulan bin ton hurda kağıt ve plastik alev alev yandı.

Tesiste 2 milyon TL değerinde makine bulunduğu öğrenilirken yangın sonucunda tesisin çatı bölümü ve iç kısımlarında ağır hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Bandırma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:40 Lokantadan uyuşturucu çıktı
13:33 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yakaladık diz çöktürmeden ve tasfiye ettirmeden bırakmayız"
13:26 Geri Dönüşüm Tesisi alev alev yandı
13:17 Kontrolsüz kavşakta 3 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı
13:04 Sahte ehliyetle yakalandı
13:02 Kayseri Emniyeti'nden DEAŞ'a gece operasyonu: 6 gözaltı
12:49 Kulu'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
19.10.2019 13:46:17