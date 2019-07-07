07.07.2019 16:47
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Geri dönüşüm tesisinde yangın -2 (DRONE)

Geri dönüşüm tesisinde yangın -2 (DRONE)

Kaynak: DHA
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