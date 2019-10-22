Geri dönüşüm ve akıllı ambalajlarda fırsat var

Ambalaj sektöründeki gelişmeler; üreticiden hammaddeciye, makineciden distribütöre tüm kesimleri etkilerken her tehdit yeni bir fırsatı da doğuruyor. PAGEV, bu yıl altıncısını düzenlediği Uluslararası Plastik Ambalaj Kongresi'nde sektördeki güncel tehditleri ve fırsatları masaya yatırdı. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan Kongre, bu yıl da sektörün nabzını en iyi tutan isimleri buluşturdu.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), "Uluslararası Plastik Ambalaj Kongresi"nin altıncısını 22 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Swissotel The Bosphorus'da gerçekleştirdi. Türkiye ve yurtdışından uzmanların, sektör temsilcilerinin ve akademisyenlerin bir araya geldiği kongrenin ana teması "Plastik Ambalajda Güncel Tehditler ve Fırsatlar" oldu. Ekstra vergiler ve yasaklamalar sektörün önündeki en önemli tehditler olarak dururken fırsatların sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve akıllı ambalajlarda olduğu dikkat çekti.

Avrupa'da ilk örneklerini gördüğümüz plastik karşıtı uygulamaların rüzgârı Türkiye'yi de etkiliyor. Avrupa'da plastik ambalajlarla ilgili neler konuşulduğunu, Avrupa Birliği Komisyonu Politika Görevlisi Werner Bosmans ilk ağızdan PAGEV Kongresi'nde anlattı. 6. PAGEV Uluslararası Plastik Ambalaj Kongresi, EuPC Genel Müdürü Alexander Dangis, PlasticsEurope Bölgesel Direktörü Giuseppe Riva ve INEOS Styrolution Küresel Strateji Direktörü Johannes Musseleck gibi önemli isimleri PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenen "Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık" panelinde ağırladı.

Kongrenin bir diğer flaş ismi dijital ambalaj trendinin dünyadaki en iyi uygulamalarından biri olan IoT Akıllı Ambalajın yaratıcısıWater.IO Başkan Yardımcısı Yoav Hoshen oldu. Akıllı ambalajlar mobil uygulamalar ve internet sayesinde kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak pek çok çözüm sunuyor. Water.IO'nun tekrar kullanılabilir su şişelerine takılan akıllı kapakları sayesinde gün içinde ne kadar su içmeniz gerektiğini telefonunuzdaki uygulamadan takip edebiliyorsunuz. Akıllı kapak aynı zamanda su içmeniz konusunda da sizi uyarıyor. Yoav Hoshen, birçok sektörde kullanılan ambalajların günümüzde nasıl daha akıllı hale geldiğini anlattığı konuşmasında gelecekte bizleri neler beklediğine dair ipuçları da verdi.

Ayrıca Unilever, Coca-Cola ve Danone gibi dev markalar, sürdürülebilirlik yaklaşımlarını ve ambalajdan beklentilerini Kongre katılımcılarıyla paylaştı.

Plastik ambalaj sektörü sürdürülebilir ürünlerle büyüyecek

Kongrenin açılış konuşmasını yapan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu; "Türkiye plastik sektörümüz 35 milyar dolarlık cirosu ve 12 milyar dolarlık ihracat kapasitesi ile ülke ekonomimize büyük oranda katkı sunuyor. Plastik sanayimizin en önemli alt sektörlerinden birini sektörün üretiminden yüzde 40, ihracatından ise yüzde 70 pay alan ambalajlar oluşturuyor. Plastik ambalaj sektörümüzün performans değerlendirmesine baktığımızda, 2018 yılında miktarda 3,6 milyon ton ve değerde 12 milyar dolarlık üretim gerçekleştiğini görüyoruz. 2019 yılının ilk yarısında plastik ambalaj malzemeleri üretimi 2018 yılının aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 14 gerilemeyle 1,7 milyon ton ve değerde yüzde 21 düşüşle 5,4 milyar dolar oldu. Yılsonunda plastik ambalaj üretiminin geçen seneye göre miktar bazında yüzde 7 düşüşle 3,4 milyon ton, değer bazında ise yüzde 13 gerileme ile 10,5 milyar dolar olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Sektörün ihracat büyümesinde de bir yavaşlama görüyoruz. Geçen sene 2,6 milyar dolarlık plastik ambalaj ihracatı gerçekleşmişti. Bu yılın ilk yarısında ise 2018 yılının aynı dönemine göre herhangi bir artış yaşanmadığı gözlendi. Sektörün 6 aylık ihracatı 1,3 milyar dolarda kaldı. Tabii bu duraklamanın geçici olduğunu düşünüyoruz. Plastik yeri doldurulamaz bir malzeme. Bu özelliği ile plastik sektörü ve plastik ambalaj sektörü büyümeye devam edecek. Her zaman söylediğimiz gibi plastiklerin doğada yeri yok hayatımızda işi çok. Plastik sektörü yeni alternatiflerle gelişecek. Üret, sat, tüket, çöpe at yerine üret, sat, tüket, geri dönüştür tekrar üret anlayışıyla sektörümüz çok büyük devrim yapacak. Plastik endüstrisi olarak bunun altyapısını oluşturuyor ve bu alanda yeni yatırımlar yapıyoruz. Böylece plastik ambalajlar hem gıda israfını engelleyerek hem de ülke ekonomimize katkı vererek büyümesini sürdürecek. Özellikle Sıfır Atık Projesi ile birlikte Türkiye geri dönüşüm sektörü gelişecek. Sürdürülebilir ürünlerle plastik ambalaj sektörü de çevreyi korumayı ve kalkınmayı bir arada başaracak. Hem sektör büyüyecek hem çevremiz korunacak " dedi.

Ambalaj Atıklarının Yetkilendirilmiş Kuruluşu PAGÇEV organizasyonu ve TOBB Plastik, Kauçuk, Kompozit Sanayi Meclisi işbirliği ile düzenlenen bu dev organizasyonun sponsorları ise; Akay Stand, Işık Plastik, Sem Plastik, Tesla Plastik, TSP Makine, Üner Plastik ve Recycling Industry Dergisi oldu.