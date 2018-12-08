Geri Dönüşüme Dikkat Çekmek İçin Çöp Topladılar

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:57



08 Aralık 2018 Cumartesi 15:57

Edirne'de çevreciler, Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek, plastik kullanımı ve çevre temizliği farkındalığı oluşturmak için Tunca Nehri kenarında çöp topladı.TEMA Vakfı Edirne İl Temsilciliği, Trakya Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu, Trakya Üniversitesi Geri Dönüşüm ve Çevrecilik Topluluğu ve Plastiğe Hayır Grubu üyesi çevreciler, Tunca Nehri kıyısında bir araya geldi.Gönüllü çevreciler, nehir kıyısında plastik, cam ve kağıt atıkları, geri dönüşüme göndermek üzere ayrı ayrı topladı.TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi'ni çevreciler olarak desteklediklerini söyledi.Çevre konusunda herkesin duyarlı olması ve geri dönüşüme katkı sağlaması gerektiğini dile getiren Çoğal, şunları kaydetti:"Toplum içinde çevre sorunları konusunda farkındalığı artırmamız gerekiyor. Bireyleri çöp atmaktan kaçınmaya ve çevreyi korumaya teşvik etmeliyiz. İçinde yaşadığımız dünyayı daha temiz bir yer haline getirmek için topyekun bir mücadele vermeliyiz. Yerelden genele herkesin çevre ve geri dönüşüm konusunda daha çevreci davranışlar içinde olmalı."Trakya Üniversitesi Genç Tema Topluluğu Başkanı Taha Yusuf Kaya ise belli aralıklarla düzenlediklerini temizlik etkinlikleriyle çevre bilinci oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.Trakya Üniversitesi Geri Dönüşüm ve Çevrecilik Topluluğu Başkanı Selin Can da amaçlarının geri dönüşüme uygun malzemelerin toplanmasını artırarak, elde edilen gelirle öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak projelere finans sağlamak olduğunu ifade etti.