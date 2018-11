Geri dönüşüme İNANmak

İnan Plastik Makinaları A.Ş.1991 yılından beri Plastik Geri Dönüşüm sektörüne hizmet eden her türlü plastik malzemenin boyut küçültmesi işlemini gerçekleştirmekte, geri kazanım talepleri doğrultunda makinaların, anahtar teslim geri dönüşüm hatlarının ve termoform makinalarının üretimini yapmaktadır. Firma Plastik Geri Dönüşüm Makinaları ve Sistemleri konusunda satış ve satış sonrası servis, üretim, proje yönetimi, danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri de vermektedir. Ürün gamındaKırma, Mikronize makinaları, Shredder parçalama makinaları, Termoform ,Ekstruder Makinaları PP-PE Yıkama Hatları ile PET şişe,Kablo Ayrıştırma gibi komple Geri Dönüşüm Hatları bulunmaktadır. Firma müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek açısından ürün yelpazesinigeniş ve müşteriistekleri doğrultusunda güncel tutmaktadır.

İnan Plastic Machinery Co. serve as the Plastic Recycling industry and realizing the size reduction process any plastic material since 1991. Company is offering innovative, correct and special solutions beyond our time for all of our customer's complete plastic recycling requirements.Company has been offering production,project management, consultancy, sales and after sales services in the field of Plastic Recycling Machines and systems. Product range include granulator, pulverising machines,shredder,thermoforming machines,extruder and PP,PE washing line, complete plastic recycling and separating line like PET bottle,cable ect. For a better service provide to customer , company is keeping its product range large and keep up to date in accordance with customer request.

KIRMA MAKİNALARI

Büyük hacimli ve/veya kapasitede levha, film, boru ve profil, şişirme (bidon, varil, yakıt tankı, vs.) gibi tüm plastik ve kauçuk imalat firelerinin geri kazanımında, geri dönüşüm endüstrisinde ekstrüzyon atığı (takoz), merkezi sulu veya kuru kırma olarak kullanıma uygundur.

Standart fan/siklon boşaltımı olduğu gibi susuzlaştırıcı helezon boşaltım özelliği ile sulu kırma olarak çalışabilme, entegre ses izolasyonu, hidrolik açılır kapanır huni ve üst gövde grubu, toz separatörü, kademeli rotor bıçakları, levha çekici ilavesi ile in-line veya off- line kullanım özelliği, besleme konveyörü gibi seçenekli bileşenler sayesinde tam gereksinime özgü model belirleyebilme imkanı ile spesifik uygulamalarda esneklik ve maliyet etkinliği sağlar.

GENEL ÖZELLİKLER

– Rotor yan duvarlarındaki akış kanalları ile kırılmış malzemenin merkezkaç kuvvetle bu bölgelerde birikerek sıkışması önlenmiştir. Bu sayede rotor-bıçak geometrik yerleştirme çözümlerine ihtiyaç kalmaz ayrıca bıçak montaj ve ayarında kolaylık sağlanır.

– Ayarlanabilir rotor ve sabit bıçakları sayesinde her taşlamadan sonra kesme aralığı ideal mesafeye kolaylıkla ve kısa sürede getirilebilir.

– Tersine çevrilebilir elek hizmet ömrünü artırır.

– Bakım maliyetlerini düşük tutacak tasarım özelliklerine sahiptir.

GRANULATOR

Stand alone high capacity granulators for recycling of all plastic products and scraps. Optional tangential rotor housing for efficient size reduction of hollow body blow moulding products. Universal, straight, staggered, guillotine or clamping vedge type rotor options for different applications such as thick walled pipes, extrusion waste purgings, film and fibers, bottles.

Hydraulic jack opening of the hopper and rotor housing is a standart item. Optional components such as integrated sound insulation cabins, conveyor feeds, auxiliary discgarge equipment, knife pre-adjustment jigs, wet applications for washing/drying recycling lines, pinch rolls, dust separators provide flexibility to requirements and cost effectiveness.

GENERAL SPECIFICATIONS

– Flow channels on the rotor walls directs the regrind material down and eliminates centrifugal accumulation and jamming in this zone. This simple expedient prevents unnecessary rotor-knife geometrical mounting solutions and provides simpler knife mounting and alignment.

– Adjustable rotor and stator (bed) knives provide a constant cutting circle between the knives and the screen which maintains regrind quality as standart.

– Reversible screen placement extends service life.

– All our granulators incorporate design parameters to keep maintenace costs low.

TERMOFORM MAKİNASI

K73-50SR Model Termoform Makinası Bobinden Levha şeklindeki PP, PS, PET,PVC, ABS gibi hammaddeleri kalıp şekline göre sıcak şekillendirme ile bardak, yoğurt kabı vb. ürünlerin üretimini yapmaktadır.

• Hız:Hammadde,ürün dizaynı ve folyo kalınlığına bağlı olarak0-30 cycle/dk.

•Max. Şekillendirme alanı: 730 x 400 mm

• Max.Folyo Genişliği: 750 mm

• Max.Folyo Kalınlığı:2 mm

• Hatve: 500 mm

• Kalıp Basma Gücü: 32.500 daN

• Şekillendirilmiş ürün derinliği : 150 mm

• Hava İhtiyacı: 8 Bar 6 m³

• Elektrik Gücü: 179,01 kW (max yükte)

• Su Basınç & Sıcaklığı:3,4 bar,10°c, 40.000 Cal

• Pnömatik Ekipmanlar: Smc, Festo, Mac

• Ağırlık: 13.500 kg

• Şekillendirilebilen Hammaddeler: PP, PS, PET,PVC, ABS

• Ana motor ve servo motorlar:Kollmorgen

• Electrik& Electronik Ekipmanlar :Kollmorgen

• Operator Panel:Kollmorgen

• Rezistans: Eintegin FSR (Germany) 650-1000 V

• Rezistans sayısı: Toplam 226 Üst10 x 8 & 7x6Alt 10 x 10

Levha Folyo giriş Zincir Rezistans 2x2,adet

• Boya Renkleri: RAL 9010 ve RAL5023

THERMOFORMING MACHINE

• No-load cycle:0-35 cycles/min(real capacity depends on raw material, product designand sheet thickness)

• Max. forming area : 730 x 400 mm

• Sheet width: 780 mm

• Sheet thickness: max.2 mm

• Pitch: 500 mm

• Pressing power: 32.500 daN

• Forming depth: 150 mm

• Air consumption: 8 Bar 6 m³

• Electricity consumption: 179,01 kW (max on load)

• Water Pressure& Temp.:3,4 bar,10°c, 40 kCal

• Pnömatic equipments: Smc, Festo, Mac

• Weight: 13.000 kg

• Suitable for: PP, PS, PET,PVC, ABS

• Main motor and servo motors : Kollmorgen

• Electrical&electronic equipment:Kollmorgen

• Operator Panel: Kollmorgen

• Rezistance: Eintegin FSR (Germany) 650-1000 V

• Rezistance number : Lenght Up 10 x 8 & 7x6 Lenght Low 10 x 10

: Sheet Input Chain Resistance 2x2,Total 226 units.

PET GERİ DÖNÜŞÜM HATTI

Çöpten toplanmış, balyalanmış PET şişelerin ve malzelerin tasnifi, kırılması, yıkanması, kurutulması ve depolanmasından oluşan tüm prosesi bir hat üzerinde birleştiren tesis orta ve yüksek kapasiteli PET geridönüşüm projeleri için en ideal çözümü sunar. Tasnif ünitesinden depolama ünitesine kadar olan tüm bileşenleri son teknoloji ve yüksek verimlilik esası üzerine dizayn edilmiştir.

PET RECYCLING LINE

Inan PET line combines " Sorting, grinding, washing, drying and storing" processes in one line. This means dirty and mixed waste PET material become a raw material for re-use throughout the process. From sorting unit to storing unit, system is being designed for high efficiency. To manage this, latest technology is being applied to each unit.