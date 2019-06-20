Geri dönüşümle mobilya üretimi sağlanacak

Kıtalararası mutfak ve mobilya endüstrisi şirketleri arasında yer alan Fine Decor, sanayileşme adına ilk adımını attı. Temeli atılan fabrikada üretim, plastik atık malzemelerin geri dönüştürülmesiyle yapılacak.

2004 yılında Almanya'da yaşayan Sekman ailesi tarafından kurulan Fine Decor, Fine Line üretim fabrikasının temel atma törenini gerçekleştirdi. Almanya'da gerçekleşen törene, Fine Decor Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ruken Sekman, Genel Müdür Hasan Sekman, Oelde Belediye Başkanı Knop, Rheda-Wiedenbrück Belediye Başkanı ve Aurea Sanayi Bölgesi Denetleme Kurulu Başkanı Mettenborg, Kuzey Rhein Westfalya eyaletinin kuzeyinden sorumlu Sanayi ve Ticaret Oda Başkanı Dr. Göske de katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Ruken Sekman, proje sonucunda yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlanacağını ve yatırım miktarının 80 ila 100 milyon Euro'ya ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.

100'Ü AŞKIN İSTİHDAM OLANAĞI SAĞLANACAK

Fine Line üretim fabrikasının ilk etabının 12 bin 500 metre kare kapalı alana sahip olan ve toplamda yaklaşık 25 bin metre kare üzerine kurulacağı bilgisini veren Ruken Sekman, "Yatırım bedeli yaklaşık 35 milyon Euro olan ilk etabın 2020 yılı Şubat ayında bitmesi planlanıyor. 100'ü aşkın kişiye istihdam sağlayacak olan fabrikada üretim, plastik atık malzemelerin geri dönüştürülmesiyle yapılacak" dedi.

Sekman, "İkinci etabın ise 2016 yılında yapılan fizibilite çalışmalarının sonucu olarak 2022 yılında başlanması planlanıyor. Ayrıca ikinci etap ile birlikte Fine Line yatırım miktarının yaklaşık 80-100 milyon Euro'luk yatırıma ulaşması öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

SON TEKNOLOJİK ÜRÜNLER KULLANILACAK

Üretim tesisinde son teknolojinin kullanılacağı vurgusunu yapan Sekman, "Kullanılacak olan son teknoloji ile donatılmış makina hatları Avrupa'da ilk olma özelliğini taşımak ile birlikte Endüstri 4.0 ile entegre olmasıyla mobilya ve mutfak endüstrisinde dünya çapında öncü konumu sağlamlaştıracak. Proje sonucunda ise yaklaşık 250-300 kişiye iş olanağı sağlanacak" dedi.

- İstanbul