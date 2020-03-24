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Geri geri gelirken şarampole uçtular: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, geri geri gelen otomobil şarampole uçtu.

24.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:48
Geri geri gelirken şarampole uçtular: 2 yaralı
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, geri geri gelen otomobil şarampole uçtu. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza Esenköy 'de meydana geldi. 16 Y 8624 plakalı araç sürücüsü U.G, geri geri geldiği sırada dikkatsizlik sonucu şarampolden aşağı uçtu. Takla atan araç ters vaziyette durdu. Kazayı görenler yardıma koştu. Ters duran açtan sürücü U.G. ve M.Y. çıkartıldı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen araç ise kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Esenköy, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

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