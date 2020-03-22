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Geri kazanım katılım payı beyan dönemi uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Geri Kazanım Katılım Payı beyan dönemini 6 aya çıkardı.

22.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:02
Geri kazanım katılım payı beyan dönemi uzatıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Geri Kazanım Katılım Payı beyan dönemini 6 aya çıkardı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bakanlık daha önce Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirmişti.
Bugün yapılan değişiklikle beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlendi.
Bu yıl için birinci dönem, "Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran", ikinci dönem "Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık" olacak.
Bundan önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dahil etmeyecek. Bu dönemler için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarının 31 Temmuz 2020 tarihine kadar ödenmesi gerekecek.

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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