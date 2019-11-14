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Geri kazanımın dünya için önemi Ataşehirli eğitimcilere anlatıldı

Ataşehir Belediyesi ile Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından sıfır atığın önemine dikkat çekmek için "Geri Kazanımın Yerküre İçin Önemi ve Türkiye'de Geri Dönüşüm" konulu eğitim semineri düzenlendi.

14.11.2019 14:59 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:04Geri kazanımın dünya için önemi Ataşehirli eğitimcilere anlatıldı
Belediyesi ile Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından sıfır atığın önemine dikkat çekmek için "Geri Kazanımın Yerküre İçin Önemi ve 'de Geri " konulu eğitim semineri düzenlendi.

Ataşehir'deki İlköğretim okullarında görevli öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Eğiticinin Eğitimi Semineri" Ataşehir Belediyesi Cemal Süreya Etkinlik Salonu'nda yapıldı.

ÇEVKO Vakfı Eğitim Şefi Murat Anaç, "Milli Eğitim Bakanlığı'yla ortak bir protokol ile "Gelecek için Geri Dönüşüm" isimli bir projeye imza attık. Geçtiğimiz yıl 10 ilçede bu projeyi hayata geçirdik. Bu yıl Ataşehir'in de içinde olduğu 12 ilçede projemizi devam ettireceğiz. Bu proje ilkokul 4. sınıf öğrencilerini hedefliyor. Öncelikli temel amacımız öğrencilerin ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda daha da bilinçlenmesini sağlamak. İlk etap olarak "Eğiticilerin Eğitim" semineriyle, çocuklarımızın eğitimlerini gerçekleştiren değerli öğretmenlerimizi bilgilendirerek geri dönüşüm uygulamaları ve yararları konusunda bilgi paylaşımında bulunmuş olacağız. Sonrasında ise eğitsel kol çalışmalarıyla öğrenci eğitimleri ve tiyatrolar düzenleyeceğiz" dedi.

Murat Anaç eğitim seminerinde; ülkemizde ve dünyamızda meydana gelen çevre kirliliği ve boyutlarının son durumu, geri dönüşüm yöntemleri ve kullanım alanları, geri kazanımın yerküre için önemi ve Türkiye'de uygulanan geri dönüşüm sistemleri ile geri dönüşümün faydaları konuları hakkında sunum yaptı.

Özellikle "Sıfır Atık" projesi kapsamında bireylerin ve kurumların üzerine düşen sorumluluklara da değinen Anaç şunları söyledi:

"Doğal kaynaklarımızın korunmasıyla; 1 ton kağıt atık 17 ağacı kesilmekten kurtarır. 1 ton cam atığının geri dönüşümüyle 100 litre petrol tasarrufu sağlanır. Kağıt ve camın geri dönüşümünden ise yüzde 50 su tasarrufu sağlanır. Enerji tasarrufu sağlanır. Örneğin alüminyum içecek kutularının geri dönüşümü sayesinde cevherden üretime göre yüzde 95 enerji tasarrufu sağlanır. Ekonomiye katkı sağlanır. Böylece ham madde azaltılması yavaşlatılır. Enerjide dışa bağımlılık ihtiyacı azalır. Geri dönüşüm tesisleriyle iş olanakları yaratılır ve en önemlisi de gelecek nesillere kullanabilecekleri kaynaklar bırakılır. Onlara daha mutlu olacakları, daha yaşanılır bir çevre sunulur."

Seminer sonunda katılımcılara ÇEVKO Vakfı Eğitim Programı Katılım Sertifikası verildi.

Çocuklar, çevreci kedi Çevki ile geri dönüşümü öğreniyor

Eğitime katılan tüm öğretmenlere "Eğiticinin Eğitimi El Kitabı", ilköğretim öğrencileri için de özel hazırlanmış eğitim kitapları, tanıtım filmi ve eğitim sunumunun yer aldığı bir CD ile sertifikadan oluşan "Eğitim Seti" ve "Boy Cetveli" hediye edildi. Ayrıca "Eğiticinin Eğitimi Programı"na katılan okullarda öğrenim gören öğrencilere, "ÇEVKİ ile Geri Kazanım" adlı kitaplar da hediye edildi.

Proje kapsamında okullarda ortak alanlara atık toplama kutuları da yerleştirilecek. - İSTANBUL

Ataşehir, Türkiye, Dönüşüm, Güncel

Kaynak: İHA

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