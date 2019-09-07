Haberler» 3. Sayfa» Haber

Geri manevra yapan kamyonet eve girdi

Kırıkkale'de bir sürücü inşaat malzemesi yüklü kamyoneti ile geri manevra yaparken evin duvarına girdi.

07.09.2019 15:46 Geri manevra yapan kamyonet eve girdi
Kırıkkale'de bir sürücü inşaat malzemesi yüklü kamyoneti ile geri manevra yaparken evin duvarına girdi.

Kaza, Kırıkkale'de Gündoğdu Mahallesi 1591. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakan Köysüren idaresindeki 06 GDY 29 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyonet, geri manevra yaptığı sırada sürücünün aniden gaza yüklenmesi sonucu evin duvarını yıkarak kamyonet kasasının bir bölümü evin içine girdi. Kazada can kaybı yaşanmazken 1 kişi yaralandı, evde ve kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:39   88 gündür denizde kayıp olan Serdar Sincan toprağa verildi
17:34   Taksim'de tramvay durağında oturan genci bıçaklayarak öldürdüler
17:34   Kozan barajında erkek cesedi bulundu
17:33   Sinop'ta şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi
17:33   Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı.
17:26   Diyarbakır'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 11 yaralı
17:12   Denizli'de otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı