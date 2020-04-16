Geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın yaralandı

ISPARTA'da sürücüsü geri manevra yapan kamyonet, bir kadına çarptı. Kadın yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Gazi Kemal Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaya yolu üzerinde geri manevra yapan 32 LC 135 plakalı kamyonet sürücüsü O.A., arkası dönük olduğu için aracı fark etmeyen S.B.'ye çarptı. Kaza sonrası çevredekiler ile kamyonet sürücüsü yaralı kadının yardımına koştu. İhbarla gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.B., hastaneye götürüldü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Kamyonet sürücüsü O.A.'nın ise ifadesine başvuruldu. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.