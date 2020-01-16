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Geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın öldü

Isparta'da meyve sebze halinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın hayatını kaybetti.

16.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:25
'da meyve sebze halinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın hayatını kaybetti.
M.K'nin kullandığı 32 AAE 904 plakalı kamyon, Isparta Yaş Sebze Meyve Toptancı Hali'nde geri manevra yaptığı sırada esnaf Dursun Akbaş'ı (65) ezdi. Durumun bildirilmesi üzerine hale polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, aracın altından çıkarılan Akbaş'ın öldüğünü belirledi. Akbaş'ın öldüğünü öğrenince fenalaşan eşine de sağlık ekipleri müdahale etti.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cenazesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon şoförü gözaltına alındı.
Geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın öldü

Isparta, Güncel

Kaynak: AA


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