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Geri manevra yapan kargo aracının altında kalan vatandaş yaraladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geri manevra yapan kargo aracının altında kalan bir kişi yaralandı.

07.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:21 Geri manevra yapan kargo aracının altında kalan vatandaş yaraladı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde geri manevra yapan kargo aracının altında kalan bir kişi yaralandı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Zülfü Ekşinar'ın kullandığı 07 LNE 41 plakalı kargo aracı, geri manevra yaptığı sırada yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Hüseyin Usta'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başını yere çarpan Hüseyin Usta, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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