Haberler» 3. Sayfa» Haber

Geri manevra yapan otobüsün altında kalarak can verdi

Geri manevra yapan otobüsün altında kalarak can verdiDİYARBAKIR - Diyarbakır otobüs terminalinde bir çalışan, geri manevra yapan otobüsün altında kalarak can verdi.

28.07.2019 21:12
Geri manevra yapan otobüsün altında kalarak can verdi
Geri manevra yapan otobüsün altında kalarak can verdi
DİYARBAKIR - Diyarbakır otobüs terminalinde bir çalışan, geri manevra yapan otobüsün altında kalarak can verdi.
Olay, Diyarbakır Şehirler Arası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 GB 341 plakalı şehirler arası otobüs, yolcularını aldıktan sonra İstanbul'a doğru harekete geçti. Terminalde geri geri gelirken aynı otobüsün firma çalışanı Akif Bayram isimli bir kişi şoför tarafından fark edilmeyince tekerleğin altında kaldı. Otobüsün üzerinde geçtiği Bayram ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Akif Bayram yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan olay yerine gelen güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:43   Sivas'da trafik kazası: 2 yaralı
01:23   2 katlı ahşap ev alev alev böyle yandı
23:48   Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı
23:46   Aksaray'da otomobil alev alev yandı
23:35   15 gündür aranan yaşlı adamın parçalanmış halde cesedi bulunduğu iddiası
23:11   Kontrolden çıkan otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti
23:07   Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı