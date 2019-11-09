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Geri manevra yapan otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Bilecik'te bir otomobilin geri geri manevra yaparken arkasından geçen yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

09.11.2019 12:23 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:28Geri manevra yapan otomobilin çarptığı yaya yaralandı
'te bir otomobilin geri geri manevra yaparken arkasından geçen yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde park halindeki aracını geri geri manevra yaparak park halindeki yerden çıkarmaya çalışan sürücüsü Sezer Çeşmeci'nin kulandığı 11 AAB 942 plakalı otomobil, bu esnada aracın arkasından geçmekte olan Özlem Yıldız'a (41) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralana Özlem Yıldız, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, trafik polisleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Cumhuriyet Mahallesi, Özlem Yıldız, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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