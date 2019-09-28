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Geri manevra yapan tır'ın altında kalan işçi öldü

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, fabrika işçisi Bilal Özbek (56), geri manevra yapan TIR'ın altında kalarak yaşamını yitirdi.

28.09.2019 17:26Geri manevra yapan tır'ın altında kalan işçi öldü
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, fabrika işçisi Bilal Özbek (56), geri manevra yapan TIR'ın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaza, dün, Darıca'daki çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Bilal Özbek, geri manevra yapan TIR'ın altında kaldı. Çevredeki işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Fabrikaya gelen sağlık ekibi ağır yaralanan Bilal Özbek'e ilk müdahalede bulundu. Özbek'in duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Hastaneye kaldırılan Bilal Özbek doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası Bilal Özbek bugün toprağa verildi.



Darıca, Güncel

Kaynak: DHA

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