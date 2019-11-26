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Geri sayım başladı Aman Reis Duymasın 13 Aralık'ta vizyona giriyor

Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Onur Tan'ın oturduğu 'Aman Reis Duymasın' filminin çekimleri tamamlandı. Film 13 Aralık'ta Türkiye'de sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

26.11.2019 13:39 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:49Geri sayım başladı Aman Reis Duymasın 13 Aralık'ta vizyona giriyor

Ekranların fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın büyük kadrosu, televizyondan sonra 'Aman Reis Duymasın' filmiyle sinemaseverleri karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Uzun bir ön hazırlık döneminden sonra ve yapılan çekimlerde sona gelindi. Çekimleri 4 haftada tamamlanan film, büyük bir gizlilikle yürütüldü. Yeraltı dünyasının güçlü isimleri bu kez eğlenceli sahneleriyle hayranlarının olduğu kadar sinemaseverleri de güldürmeye hazır.

Hikayesi kadar kadrosu da zengin

'Aman Reis Duymasın' filminin hikayesi kadar kadrosu da zengin. Filmde Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir, Sevinç Gürşen, Sevil Akı, Tevfik Erman Kutlu, Ömer Kurt, Bekir Çiçekdemir, Sabahattin Yakut, Berna Üçkareler, Ezgi Esma Kürklü gibi başarılı oyuncular rol alıyor.


İstanbul, Erdek, Güncel

Kaynak: Bültenler

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