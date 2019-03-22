"Geride Kalanlar" AKM'de Sanatseverlerle Buluştu

Sergi, Ege Üniversitesi Kültür ve Sanat Danışma Kurulu ve EÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının katkıları ile hazırlandı. Ressam Şenol Tilki'nin resimlerinden oluşan sergi, bu yıl 5'inci kez beğeniye sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Müdürü Aysel Ildızlı, "Ege Üniversitesi olarak sanata ve sanatçıya hep değer verdik, vermeye de devam edeceğiz. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak olmak üzere, siz değerli sanatseverlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ressam Şenol Tilki ise " 'Geride Kalanlar', aslında geride kalmış değillerdir aksine her zaman bizim yüzleştiğimiz gerçeklerdir. Ütopik bir düşünce; yer, zaman ve mekan gözetmeksizin nesnel ve maddesel olarak her anlamda kitleleri etkileyebilir. Yaptığım tüm sergilerde evrende kaotik sürece dikkat çektim. Canlı ve cansız bütün varlıklar kaotik sürecin bir parçası haline gelmiştir" dedi.

Kaynak: Bültenler