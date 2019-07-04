Gerileme: Ivan Zamorano - Celta Vigo

Ivan Zamorano, 1992'de Sevilla'da iyi bir sezon geçirdikten sonra 1992 yılında Real Madrid'e geldi. Özellikle uzun boylu bir futbolcu olmasa da, havadaki gücüyle öne çıkan bir ceza kutusu.1995/96 sezonunda Real Madrid, Celta de Vigo ile yüzleşmek için 38. haftada Balaídos'u ziyaret etti. Geçmişe baktığımızda, Zamorano uzmanlık alanlarından birini sergiledi: gol atma hedefleri. Şili, adamının üstünden geçti ve Real Madrid'i öne geçirerek penaltı noktasının etrafındaki başlığı eve yönlendirdi. Zamorano, Beyazlar'ı 173 maçta temsil etti ve dört sezonda 101 gol attı. Şili 3 şampiyonluk kazandı: 1 LaLiga, 1 Copa del Rey ve 1 Spanish Super Cup. Bunun üzerine, 1994/95 kampanyasındaki 28 hedefi sayesinde Real Madrid ile de en iyi golcüyü kazandı.