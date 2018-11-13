Gerilimli toplantıda muhtar gözyaşlarına boğuldu
EDİRNE - Uzunköprü
ilçesine bağlı kavacık köyüne yapılması planlanan organize sanayi bölgesi ile ilgili halk bilgilendirme toplantısı Kavacık köyü kapalı düğün salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda gerilimli anlar yaşandı muhtar gözyaşlarına boğuldu. Toplantıya Uzunköprü Kaymakamı Muhittin Gürel, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen
Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan İhtiyar, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Halil Karahan, STK
temsilcileri Köy muhtarı Hayati Balkan ve köy halkı katıldı. Vatandaşlar toplantıdan önce köy halkı tarafından hazırlanan itiraz dilekçelerini imzalayarak organize sanayi bölgesine karşı çıkarken, toplantı yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından açılış konuşmasını köy muhtarı Hayati Balkan yaptı. Balkan yaptığı konuşmada kavacık köyünde yapılması gereken organize sanayi bölgesi içi kendisine iftiralar atıldığını iddia etti. Köy muhtarı Hayati balkan konuşması sırasında kendisine karşı yapılan asılsız iddiaları yanıtsız bırakırken, konuşması sırasında gözyaşlarına boğuldu. Balkan; "Öyle yazılar yazılıyor ki tahammül edilecek gibi değil. Tam bir haysiyet cellatlığı benim cevap veremeyeceğim acizliğim yok. Vereceğim cevap veya yorum halkın kin ve nefret ve ya isyana teşvikten dava açılmasına sebep olacağından ve ben özel kanunlarla yararlanacağım için benim görevlerim arasında millete karşı devletimi devlete karşı milletimi temsil etmek olduğundan dolayı cevap verememekteyim" dedi.Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan İhtiyar, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bizim bir tek amacımız var bölgeye faydalı olmak. 700 küsur nüfusunuz var burada ki nüfusa saygımız sonsuz. bu işin yanlışı da varsa doğrusu da varsa tüm sorumluluk bana ait. Ben yanlış bir iş yapmadım yanlış bir işin yapılmasına asla müsaade etmem. Uzunköprü de yaşıyorum biz Uzunköprü'yü seviyoruz bu bölgeye hizmet etmek için bu işe karar verdik birilerine zarar vermek için yapmadık" diye konuşarak, kavacık köyünden ticaret için toprak aldığı yönündeki iddialara da cevap verdi. İhtiyar, "Satılık yerlerle ilgili bana da bilgi geldi. Ben ekonomik anlam da güçlü bir insanım satılan bir yer olursa alabilirim ticaret en doğal iş 1 metrekare kavacık dan yer almadım ki alnım ak olsun sizin karşınıza çıkabileyim. Rant ile ilgili hiçbir şeyimiz yok tek bir rant birisi burada istihdam sağlayacaksa Allah razı olsun bunu yapanlardan derse başka hiçbir rant beklentimiz yoktur" diyerek açıklamasını noktaladı.Köy halkı adına konuşma yapan Ahmet Günay
da şu ifadelere yer verdi: "Bizler kesinlikle sanayiye karşı değiliz. Hassasiyetlerimiz var ve haklı olduğumuzu düşünüyoruz. Tapu da hazine arazisi olarak geçiyor ancak biz buraları mera olarak kullanıyoruz. Birçok şeyde anlaşabileceğimizi düşünüyoruz. Köy sakinleri 29 Temmuz da 2018 de imar değişikliği yapılıyor. 1. derece tarım arazisi iken onun yerine düz arazi getirildiğini ve kanuna aykırı olduğunu kavacık köyü halkını bilgilendirmediklerini ifade etti. Köy sakinleri artık köyde yalnız başına kalamadıklarını çocuklarını yalnız başına okula götüremediklerini organize sanayi bölgesini istemediklerini ifade etti.Kavacık köyü halkının avukatlığını üstlenen Bülent Kaçar
, ise yazılan raporlar da karma organize sanayi bölgesi olarak karar alındığını ve çevreye duyarlı organize sanayi bölgesi adının yer almadığını ifade ederek, "Yapılmak istenen projenin adı 'Uzunköprü karma organize sanayi bölgesidir.' Bu Uzunköprü organize sanayi bilgilendirme raporun da böyle geçmektedir. Bu rapor da Çevreye Duyarlı Karma Organize Sanayi Bölgesi
ifadesi yer almamaktadır. OSB
kanun dada çevreye duyarlı diye bir statü yoktur. Keşke hepsi çevreye duyarlı olsa da başta Ergen nehri kirliliği gibi Türkiye
deki su kirlilikleri toprak hava kirlilikleri olmasa" ifadelerine yer verdi.