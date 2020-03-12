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Geriye Kalanlar Filmi

Geriye Kalanlar filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Geriye Kalanlar filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

12.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:57
Geriye Kalanlar Filmi
Ayrıldığı eşinin ölümünün ardından, eşinin şu anki karısı ve kızıyla aynı evde yaşamak zorunda kalan Cami ve kızı Aster'i zor günler beklemektedir. Bu dörtlüyü birbirine bağlayan tek kişi artık hayatta değildir, ancak onların hayata tutunmaları ve birbirleriyle geçinmeleri gerekiyordur.


Yönetmen : Aisling Chin-Yee
Senaryo: Alanna Francis, Mark Van de Ven
Oyuncular: Heather Graham, Sophie Nélisse, Jodi Balfour, Abigail Pniowsky, Charlie Gillespie, Tameka Griffiths, Kelly Boegel, Brendan Brady, Inga Cadranel, Greg Calderone, Deborah Kimmet, Liam Siebolt, John Clifford Talbot
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Rest of Us
Yapımcı Firma: Ela Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Kanada
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 80 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 10.04.2020

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Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Yönetmen, Sinema

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