Germani Brescia Leonessa - Galatasaray: 86-65

Galatasaray
Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa
Kupası A Grubu 8. hafta mücadelesinde İtalya
temsilcisi Germani Brescia Leonessa'ya deplasmanda 86-65 mağlup oldu.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip gruptaki 5. mağlubiyetini yaşadı. Germani Brescia Leonessa ise 3. galibiyetini elde etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk çeyreği 26-18 önde tamamlayan Germani Brescia Leonessa, soyunma odasına da 48-40 üstün gitti.
Üçüncü periyotta Galatasaray'a sadece 5 sayı şansı tanıyan ev sahibi takım, final çeyreğine 66-45 önde girdi.
Son periyotta da farkın kapanmasına izin vermeyen Germani Brescia Leonessa, karşılaşmadan 86-65 galip ayrıldı.
İtalya,Avrupa,Galatasaray
22 Kasım 2018 Perşembe 03:50