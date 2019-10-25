Haberler » Güncel » Germencik 1. Yöresel Ürünler Festivali

Germencik 1. Yöresel Ürünler Festivali

Aydın'ın Germencik ilçesinde 1. Yöresel Ürünler Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi.

25.10.2019 21:38
Aydın'ın Germencik ilçesinde 1. Yöresel Ürünler Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi.
Germencik Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen festivalin açılışında konuşan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, tarım bölgesinde yaşadıklarını söyledi.
Öndeş, "Ülkemizin bütün lezzetlerinin, tatlarının tanıtıldığı, Germencik'in ihtiyacı olan değişime uygun bir festival düzenledik." dedi.
Üreticinin kazancını arttırmak için belediye bünyesinde 'İnya' markası ile şirket kurduklarına dikkati çeken Öndeş, "İlçemizin ürünlerini uluslararası bir marka haline getirdik. Markalı ürünlerimizi, sadece Germencik'te değil, Türkiye'nin her yerinde tanıtacağız. Bu bağlamda Türk Hava Yolları yolcularına incir tattıracağız. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Kurumların hediyelik reyonlarına gireceğiz. Çikolata ikram olabilir. Ama biz artık incirin çikolatanın yerini alması gerektiğini, Ramazan'da da sofralara hurmanın değil, incirin konulması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Germencik 1. Yöresel Ürünler Festivali

Cumhuriyet Meydanı, Germencik, Aydın, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:54 Camiden hırsızlık güvenlik kamerasında
21:54 ABD'deki Rusya soruşturmasına karşı cezai soruşturma
21:51 "Hak ve Adalet Ekseninde Yeni Bir Dünya" konferansı
21:50 "Mazlum Kobani'yi iade etmeyen terörü destekleyen ülke olur"
21:47 "Hırvat medyası, siyasi ve diplomatlara Türkiye'nin amacını anlattım"
21:46 Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 24'e yükseldi
21:40 TBMM Başkanı Şentop, Strazburg'da Türk vatandaşlarıyla görüştü - STRAZBURG
25.10.2019 21:54:39