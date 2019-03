Germencik Adayı İsmet Akın'dan Miting Gibi Toplantı

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı Germencik Belediye Başkanı İsmet Akın , seçim ziyaretleri kapsamında Çamköy mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.Köy kahvesinde gerçekleştirilen toplantıda mahallelinin sıkıntı ve isteklerini dinleyen Akın "Geleceği hep birlikte planlayacağız, Çamköyümüzün başta yol olmak üzere tüm sorunlarına çare olacağız" dedi.Başkan Akın'ı, samimiyetle karşılayan mahalle sakinleri "Diğer adayları tanımıyoruz, seçim zamanı bizlere yakın olmaya çalışıyorlar fakat İsmet Başkan içimizden biri bu toprağın çocuğu, bizler vatanını seven insanlarız ve her zaman başkanımızın yanındayız" dedi.Vatandaşların yoğun ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür eden İsmet Akın, köylülerin gelir düzeylerini artırmaya yönelik projeleri olduğunu belirterek; "Biliyorsunuz ki geçtiğimiz 5 yıl bizim için kayıp bir dönem çünkü 5 yıllık süreçte Büyükşehir belediyesi tarafından bazı ilçe belediyelerin gelirleri kısıtlandı. Önümüzdeki süreçte de biz yüzde 99 kazanacağız ama bu bizi rehavete değil daha çok çalışmaya ve daha çok halkımıza dokunmaya teşvik ediyor. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde de halkımız ve Cumhur İttifakının gücüyle Germencik'i şaha kaldıracak projelerimiz olacak. Üreticilerimizin sıkıntılarını biliyoruz, bu yüzden Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile ortak projeler geliştirip hibe desteklerini artıracağız. Süt üreticilerimiz için aracı olmadan doğrudan satış yapmalarını sağlayacağız. Üreticimiz kazanacak. Bizim 3 yolumuz olacak, belediye hizmetleri, büyükşehir ile yapılacak olan ortak hizmetler ve hükümet ile yapılacak ortak hizmetler. Hep söylediğim gibi derdimiz Germencik, sevdamız Germencik, siyasetimiz de hizmet siyaseti olacak" dedi.Desteklerini dile getiren Çamköylü kadınlar 'yaşanabilir bir Germencik için' tam destek verdiklerini belirttiler. Çamköylü kadınlara teşekkür eden Akın; "Biz belediye başkanı olduktan sonra yol ve altyapı gibi görevlerimizin yanı sıra sosyal belediyeciliğe de önem vereceğiz. Germencik'te yaşayan kadınlarımız için güzel projelerimiz var. Sizler için kültür turizmleri, geziler düzenleyeceğiz. Kadınlarımız, annelerimiz her şeyin en güzellerine layık. Kadınlarımız mutluysa orada her şey yolunda demektir. Unutmamalıyız ki başarılı erkeğin arkasında her zaman bir kadın vardır. Ben de eşime sizlerin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum her zaman desteklerini esirgemedi" dedi.Çamköy mahalle sakinlerine yoğun katılımları ve destekleri için teşekkür eden Akın; "Yoğun katılım, sıcak karşılama ve müthiş desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu teveccühe layık olabilmek için var gücümüzle çalışmaya söz veriyorum" dedi. - AYDIN