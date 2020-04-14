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Germencik Belediyesinden sağlık çalışanlarına destek

Germencik Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına kolonya, sabun ve maske hediye etti.

14.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:01
Germencik Belediyesinden sağlık çalışanlarına destek
Germencik Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına kolonya, sabun ve maske hediye etti.
Belediye Başkanı Fuat Öndeş, devlet hastanesine yaptığı ziyarette, Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarıyla gurur duyduklarını söyledi.
Sağlık personelinin bu süreçte insanüstü bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Öndeş, " Şu an bu mücadelede en ön cephedeler. Germencik Belediyesi olarak ilk günden itibaren salgına yönelik ciddi tedbirler aldık." diye konuştu.
Ziyaretin ardından Öndeş, sağlık çalışanlarına kolonya, sabun ve maske verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Fuat Öndeş, Germencik, Güncel
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