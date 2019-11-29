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Germencik'in markası İNYA, Aydın'da görücüye çıktı

Marka bir ilçe için yola çıkan ve göreve gelir gelmez hızla çalışmalara başlayan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in 7 ay gibi kısa bir sürede tüm altyapısını tamamlayıp hayata geçirdiği İNYA markası Aydın'ın çeşitli noktalarında yer alan billboardlarda boy göstermeye başladı.

29.11.2019 11:15 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:20Germencik'in markası İNYA, Aydın'da görücüye çıktı
Marka bir ilçe için yola çıkan ve göreve gelir gelmez hızla çalışmalara başlayan Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in 7 ay gibi kısa bir sürede tüm altyapısını tamamlayıp hayata geçirdiği İNYA markası 'ın çeşitli noktalarında yer alan billboardlarda boy göstermeye başladı.

"Gücü Birlikten, Doğallığı Germencik'ten" sloganıyla halkın beğenisine sunulan tanıtım afişleri büyük beğeni topladı. İNYA markasıyla özel ambalajlarda üretilen kuru incir ve zeytinyağı ile bunlara dayalı ürünlerin görsellerine yer verilen afişler özellikle otoyol üzerinde araçlarıyla seyreden vatandaşlarda büyük ilgi uyandırdı.

Germencik Belediyesi ve 6 tarımsal kalkınma kooperatifinin işbirliği ile hayata geçen ve kısa zamanda büyük ses getiren İNYA markasına ait tanıtım afişlerinin Aydın'ın çeşitli noktalarında sergilenmeye başlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, şunları kaydetti :

"Seçimler öncesi sıklıkla ve üstüne basa basa kullandığım bir ifade vardı 'Kanatlarımızı açıyoruz' diye. Bugün İNYA markasıyla bu sözümüzü tuttuk. Germencik için Germencikli için Aydın için o beklediğimiz aydınlık yarınlar başlıyor. Billboardlarda, duraklarda sergilenmeye başlanan İNYA markamız önemli mesafeler aldı. Bu kadar kısa zamanda yoğun bir çalışma temposu ile uzun zamanda gerçekleştirilebilecek işleri başardık. Göreve geldiğim günden beri evimizden, ailemizden, kendimizden feragat ederek yoğunlaştığımız projemiz nihayet hayata geçti ve büyük takdir topladı. Yakında İNYA ve Germencik'in geleceği ile alakalı diğer önemli projelerimizi de açıklayacağız. Önümüze her zaman hedefler koyduk ve o hedef doğrultusunda ilerledik. Bizim işimiz hedeflerimizle. Bu vesile ile tanıtım için bizlere destek sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na da çok teşekkür ederim" - AYDIN

TEM Otoyolu, Fuat Öndeş, Germencik, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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