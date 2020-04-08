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Germencik'te halk pazarlarına sıkı denetim

Germencik Belediyesi, Korona virüse yönelik alınan önlemleri arttırdı.

08.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:00
Germencik'te halk pazarlarına sıkı denetim
Germencik Belediyesi, Korona virüse yönelik alınan önlemleri arttırdı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçede salgının önüne geçmek için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Salgın için en büyük risk ortamlardan birisi olan halk pazarlarına karşı tam denetim getiren Belediye Başkanı Öndeş, tüm ekipleri seferber etti. Pazar girişlerine kendi imkanlarıyla imal ettikleri ve seri üretime geçtikleri dezenfekte tüneli, hızlı alışveriş için fiyat tabelaları ve ateş ölçer koyan Öndeş, ayrıca hafta boyu süren anonslarla vatandaşları tedbirli olmaları için uyarıyor. Germencik halk pazarlarında tezgahlar en az üçer metre aralıklarla kuruluyor, poşetli olacak şekilde sadece yaş sebze ve meyve satışına izin veriliyor ayrıca ilçe dışından pazarcıların girişine tedbir gereği izin verilmiyor. Maskesiz giriş yasak olduğu için pazara gelen vatandaşlara maske dağıtımına başlayan Germencik Belediyesi ekipleri giriş öncesi ateş ölçümü yapıyor ve belirli bir sayıda vatandaşın girmesine izin veriyor.

Korona virüs salgına yönelik alınan tedbirler hakkında değerlendirmelerde bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, vatandaşları sabırlı ve sağduyulu olmaya çağırdı ve karşılıklı anlayışla tedbirlerin başarıya ulaşacağına dikkat çekti. Öndeş, "Korona virüs salgını ülkemizde ve dünyada can almaya devam ediyor. Sorumlu ve sosyal belediyecilik gereği halkımızın zarar görmemesi, Korona virüs sebebiyle tek bir Germenciklinin bile hayatını kaybetmemesi için gündüz gece çalışıyoruz. Ancak ne kadar tedbir alırsak alalım halkımızın bu alınan tedbirlere istisnasız uyması gerekiyor. Karşılıklı iş birliği ve anlayışla bu süreci başarıyla atlatabiliriz. Lütfen zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım, sevdiklerimizin sağlığı için pazara maskesiz girmeyelim, çocuklarımızı getirmeyelim, sosyal mesafeyi koruyalım ve her şeyden önemlisi ne işimiz olursa olsun hallettikten sonra oyalanmadan evlerimize dönelim. Lütfen kurallara uyalım, sağlığınız bizim için kıymetli. Sağlıcakla kalın" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Fuat Öndeş, Germencik, Güncel
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