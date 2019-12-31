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Germencik'te jandarmadan Kore gazisine yeni yıl ziyareti

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma personeli, yeni yıl dolayısıyla 90 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Dilsiz'i evinde ziyaret etti.

31.12.2019 20:45 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:48
Aydın'ın ilçesinde jandarma personeli, yeni yıl dolayısıyla 90 yaşındaki Gazisi Mehmet Dilsiz'i evinde ziyaret etti.
Germencik İlçe Komutanı Yüzbaşı Serkan Nacar ve beraberindeki jandarma personeli, ziyarette Kore Gazisi Dilsiz ve ailesinin yeni yılını kutladı.
Yaşlılığı dolayısıyla konuşmakta ve hareket etmekte güçlük çeken Dilsiz'e Türk bayrağı hediye edildi.
Gazetecilere açıklama yapan Dilsiz'in eşi Faden Dilsiz (75), ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.
Yüzbaşı Nacar ise yeni yıl dolayısıyla ziyaretlerine ilçedeki tek Kore gazisinden başladıklarını belirterek, "Her zaman emirlerinde olduğumuzu, elimizden geldikçe her konuda gücümüzün yettiği kadarıyla destekleyeceğimizi, hiçbir zaman sahipsiz olmadıklarını bu ziyaretle kendilerine anlatıyoruz." dedi.
Germencik'te jandarmadan Kore gazisine yeni yıl ziyareti

Germencik, Jandarma, Kore, Güncel

Kaynak: AA


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