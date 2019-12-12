Haberler » Güncel » Germencik'te Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi - Haber

Germencik'te Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi

Germencik ilçesinde yaşayan 8 gazi ile hayatını kaybeden 2 gazi yakınına madalyaları verildi.

12.12.2019 19:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:14Germencik'te Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi
ilçesinde yaşayan 8 gazi ile hayatını kaybeden 2 gazi yakınına madalyaları verildi.
Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, gazilere madalyalarını takdim etti.
Törende konuşan Işık, gaziliğin önemine vurgu yaparak, "Hem dinimizde hem de örfümüzde övülmüş bir müessesedir. Bunun temelinde milletimizin kahramanlık hisleri yatmaktadır." dedi.
"Sizler milletimizin gurur abidesisiniz." diyen Işık, şöyle konuştu:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsızlığına kavuşturarak ayrı bir sayfa eklediniz. Bundan 45 yıl önce milletimiz, devletimiz bu harekatı yaparken, oradaki zulüm altındaki kardeşlerimizi bu esaretten kurtarmak ve başı dik yaşamalarını temin etmek için o topraklara gitti. Sizler de bu mücadelede her türlü varlığınızı ortaya koyarak gazilik rütbesini aldınız."

Ayhan Işık, Germencik, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:12 "Balyoz'da kumpas" davası dosyası, mütalaa için savcılığa gönderildi - Haber
20:10 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Bourita ile görüştü - Haber
20:10 Kaçtığı polisler canını kurtardı - Haber
20:10 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü - Haber
20:06 İzmir kaçak moloz dökülen alanda asbeste rastlandı - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Haber
18:31 120 bin dolarlık muza "Horozlu" gönderme - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
12.12.2019 20:16:54