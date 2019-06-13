13.06.2019 19:52
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Germencik'te minik öğrencilerin imza günü

Aydın'ın Germencik ilçesinde ilkokul öğrencileri, kendi yazdıkları kitabı imzaladıŞehit Cafer İlkokulu öğrencilerinin kaleme aldığı "Anılarda Şehit Cafer" kitabı için okul bahçesinde imza günü düzenlendi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde ilkokul öğrencileri, kendi yazdıkları kitabı imzaladı
Şehit Cafer İlkokulu öğrencilerinin kaleme aldığı "Anılarda Şehit Cafer" kitabı için okul bahçesinde imza günü düzenlendi. Burada öğrenciler, kendi yazdıkları kitabı imzaladı.
Proje Koordinatörü Sınıf Öğretmeni Uğur Nurdan Çalışkan, çalışmada 233 öğrencinin yer aldığını söyledi.
Çalışkan, "Günümüzde çocuklarımız sürekli akıllı telefon veya tabletle meşgul oluyor. İstedik ki kitap sevgisini kazansınlar, yazmanın tadına varsınlar." dedi.
Okul müdürü Hayrul Karakuş ise kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Programa Germencik Kaymakamı Ayhan Işık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi de katıldı.Germencik'te minik öğrencilerin imza günü
Kaynak: AA
Aydın, Germencik, Güncel

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