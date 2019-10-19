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Germencik'te Muhtarlar Günü kutlandı - AYDIN

Germencik'te 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

19.10.2019 15:17
Germencik'te 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende Germencik Muhtarlar Derneği Başkanı Emin Tay ve muhtarlar, Atatürk Anıtına çelenk sundu.
Kaymakamı Ayhan Işık, yaptığı konuşmada muhtarların toplum içindeki rolünün son dönemde daha da önemli hale geldiğini belirterek, muhtarların kamu kurumlarıyla vatandaş arasında köprü görevini ifa ettiğine işaret etti.
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ise çözüm ortağı olarak gördüğü muhtarların bu özel gününü kutladığını kaydetti.
Germencik'te Muhtarlar Günü kutlandı - AYDIN

Germencik, Güncel

Kaynak: AA

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