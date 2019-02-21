Germencik'te Öğrencilere Güvenlik Semineri

Aydın
'ın Germencik
ilçesinde okullarda, kişisel güvenlik ve suçtan korunma eğitimi seminerleri verilmeye başlandı.
Okullarda koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmasına ilişkin verilen seminerler ilçede eğitim gören bin 700 öğrenciye veriliyor.
Polis memuru Yıldırım Nayır ve Muharrem Ata tarafından verilen eğitim seminerlerinde öğrencilerin durumundan şüphelendikleri kişileri fark ettikleri anda ailelerine ve kolluk kuvvetlerine söylenmesi uyarısında bulunuldu.
Öğrencilere seslenen Nayır, "Gittiğiniz yerlerde tanımadığınız kişi veya kişilerden yiyecek, içecek, ilaç gibi şeyleri almayın. Sosyal medya üzerinden tanımadığınız kimseyle temasa girmeyin. Okuldan eve, evden okula veya sokaklarda sizi takip eden kötü niyetli şahıslar olabilir. Dikkat edin öğretmenlerinize, velilerinize, kolluk kuvvetlerine haber verin. Evde yalnızken tanımadığınız kimseye kapı açmayın bütün kötü alışkanlıklardan uzak durun." ifadelerini kullandı.
Güncel
Kaynak: AA