Germencik'te Öndeş 1 Adım Önde!

Birlik çağrısı yapan Öndeş, "Kazandığımızda herkes ayrı-gayrı olmadan hizmet alacak. Makam kapımız herkese açık olacak. Anketlerimiz açıklandı, inşallah Germencik Belediyesi'ni yüzde 65'lik bir oy oranıyla kazanıyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği mahalle mitinglerinde, ihmal edilen Germencik'in kendi öz kaynakları ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kısa sürede çehresinin değişeceğini ifade eden Öndeş; "Germencik güzel işlere layık. Germencik ihmal edilmiş, Germencikliler hep ötekileştirilmiş. Köylerimizde durak sorunları var. Altyapı eksikleri var. Hepsini Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu ile birlikte gerçekleştirmek üzere göreve talibiz. Bahane üretmeyeceğiz. Hizmet yapacağız. İhmal edilen tüm hizmetler yerine getirilecek" diye konuştu.

JEOTERMAL İÇİN ÇERVECİ TAVIR

Jeotermal konusunda çevreci bir duruşlarının olacağına dikkat çeken Öndeş, "Mevcut yönetimin hiçbir şeye saygısı yok. Hiçbir kutsala saygısı yok, insana yok, toprağa yok, havaya yok. Jeotermaller çevreyi talan ederken en güzel tepkiyi Tekin köyü insanları gösterdi. Bizim tarafımız vatandaşımız, evlatlarımızın toprağımızın sağlığı, doğamız. Biz çevrenin yanındayız. İşlerini düzgün yapacaklar. Yapmazlarsa yapmamız gereken neyse yaptırımları uygulayacağız" dedi.

PROJELERDE TARIM VE TURİZM İLK SIRADA

5 yıllık projelerinde tarım ve turizmin ilk sırada olacağını kaydeden Öndeş, "Magnesia antik kentimizin tanıtımına hız vereceğiz. Böylece dışarıdan yerli, yabancı turist gelecek. Turlarımız olacak. Köy pazarı kurulacak. İnsanlar elinde işledikleri, ürettikleri ürünleri orada satabilecek. Memleketimdeki bayanlarımızın bir tane gidecek mekanı yok. Kahve içecek, arkadaşlarıyla zaman geçirecek yeri yok. Sosyal hayatımız yok bizim. Birileri bize bunu reva görmüş. 1 Nisan'dan itibaren bu memlekette zalimle mağdur yer değiştirecek! Şüpheniz olmasın" dedi.

Kaynak: Bültenler