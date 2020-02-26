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Germencik'te pamuk toplama makinesi operatörlüğü kursu açıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, çiftçilere pamuk toplama makinesi operatörlüğü kursu verilmeye başlandı.

26.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:16Germencik'te pamuk toplama makinesi operatörlüğü kursu açıldı
'ın ilçesinde, çiftçilere pamuk toplama makinesi operatörlüğü kursu verilmeye başlandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ve Ziraat Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen kurs kapmasında, katılımcılara teorik ve uygulamalı ders veriliyor.
Kursiyerleri eğitim gördükleri Germencik Ziraat Odasında ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hanifi Çelik, sertifika alan çiftçilerin, kendi işlerini kendileri görebileceğini aktardı.
Germencik Ziraat Odası Başkanı Şehabettin Çapakçıoğlu ise kursun, makineyle pamuk toplayan çiftçiler için şart olduğunu kaydederek, "Arabalarımıza nasıl ehliyetsiz binemiyorsak tabii ki pamuk toplama makinelerimizi de ehliyetsiz kullanmak yasak. Onun için bu tür kurslar biz ve çiftçilerimiz için çok önemli ve yararlı." dedi.

Germencik, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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