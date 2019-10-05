Haberler » Güncel » Haber

Germencik'te pamukta yüksek verim sevinci

Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, pamukta rekoltenin bu yıl çok iyi olduğunu bildirdi.

05.10.2019 16:22
Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, pamukta rekoltenin bu yıl çok iyi olduğunu bildirdi.
Çapakçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 40 bin dekar alanda pamuk üretiminin yapıldığını belirtti.
Pamukta rekoltenin bu yıl çok iyi olduğunu aktaran Çapakçıoğlu, devletten yüksek prim beklediklerini ifade etti.
Çapakçıoğlu, "Geçen yıla göre pamuk ekili alanlarımız daha fazla. Bu da geçen yılın fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklanıyor. İnşallah bu yıl da devletimiz bize destek olur. Yine fiyatların yükselmesine ve primin artmasına vesile olur." dedi.
Geçen yıl 4,6 liradan sattıkları pamuğu bu yıl 3,3 liradan verdiklerini aktaran Çapakçıoğlu, primlerin 80 kuruştan 1,4 liraya çıkarılmasının çiftçiyi mutlu edeceğini söyledi.
Germencik'te pamukta yüksek verim sevinci

Germencik, prim, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:13 Kaçırıldığını iddia ettiğini kızını sokak sokak arıyor
18:13 4. Etnospor Kültür Festivali - Atlı Cirit Gösterileri
18:11 Kadın emeğine destek
18:10 Kasımpaşa'ya evinde Konyaspor şoku
18:10 Kaş'ta sağanak yağış seralara zarar verdi
18:09 Siirt OSB'de girişimcilere arsa tahsisi
18:09 Makü'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası