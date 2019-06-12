Germencik'te şehit Görkem Akkuş'un adı parka verildi

Aydın
'ın Germencik
ilçesinde şehit piyade sözleşmeli er Görkem Akkuş
'un adı parka verildi.Şırnak
'ta terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda şehit olan sözleşmeli piyade er Görkem Akkuş'un adı, memleketi Germencik ilçesinde belediye meclisinin kararıyla bir parkta yaşatılacak.
Belediye Başkanı Fuat Öndeş
, Ortaklar
Mahallesi'ndeki bir parka Akkuş'un adının verildiğini söyledi.
Öndeş, "Memlekete bir canımızı verdik. Biz de vazifemizin gereği bu kardeşimizin adını yaşatırsak hem aile hem vatandaşımız mutlu olur düşüncesiyle bu kararı aldık. Bundan sonra da yeni yapılacak parklara da daha önce şehit olanların, ailelerin de teveccühü olursa seve seve isimlerini veririz." dedi.
Kaynak: AAPiyade
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