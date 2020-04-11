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Germencik'te "sosyal mesafe" kuralını ihlal eden 26 kişiye para cezası

Aydın'ın Germencik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği belirlenen 26 kişiye, 81 bin 900 lira para cezası kesildi.

11.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:16
Germencik'te
Aydın 'ın Germencik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği belirlenen 26 kişiye, 81 bin 900 lira para cezası kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafe kuralı kararının getirilmesinin ardından bugüne kadar yaptığı uygulamalarda bu kuralı ihlal eden 26 kişiyi tespit etti.
Ekipler, bu kişilere toplam 81 bin 900 lira para cezası uyguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Germencik, Aydın, Güncel
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