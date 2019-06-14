14.06.2019 12:29
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Germencik Türk Burcu Yaşam Alanı Parkı'nın ismi '19 Mayıs Gençlik Parkı' olarak değişti

Germencik Türk Burcu Yaşam Alanı Parkı

Aydın'ın Germencik ilçesinin en büyük parklarından olan Türk Burcu Yaşam Alanı Parkı'nın adı '19 Mayıs Gençlik Parkı' olarak değiştirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinin en büyük parklarından olan Türk Burcu Yaşam Alanı Parkı'nın adı '19 Mayıs Gençlik Parkı' olarak değiştirildi.

Germencik'in İstasyon Mahallesi'nde bulunan Türk Burcu Yaşam Alanı Parkı'nın adı Haziran Ayı meclisinde sunulan önergeyle değiştirildi.

Belediye Meclisi yaptığı toplantıda bazı parkların isminin değişmesi kararı alındı. Konuyla alakalı açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan, "Vatandaşlar tarafından gelen talep doğrultusunda meclisimiz ile böyle bir karar aldık. Diğer isimsiz parklarla ilgili olarak da çalışmalarımız var. Gelen talepleri değerlendirip sonuçları da Germencik Halkıyla paylaşacağız. Ayrıca Germencik Belediyesi Bünyesinde daha önceden olmayan Park Bahçeler Müdürlüğünü kurduk. En iyi hizmeti Germencikli vatandaşlarımızla buluşturmak için faaliyetlerimiz devam ediyor" dedi. - AYDIN
Kaynak: İHA
19 Mayıs, Gençlik Parkı, Germencik, Güncel

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