14.06.2019 20:51
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Germencik ve Söke'de karne heyecanı

Aydın'ın Söke ilçesinde karne dağıtım töreni düzenlendi.

Aydın'ın Söke ilçesinde karne dağıtım töreni düzenlendi.
Öğretmen Nebahat Alpan İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler karnelerini Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu'ndan aldı.
Öğrencileri tebrik eden Kurtbeyoğlu, ilçede 21 bin 562 öğrencinin karne aldığını söyledi.
Törene Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı ve Söke İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal da katıldı.
Çine
Çine ilçesindeki tören de Namık Kemal İlkokulu'nda gerçekleştirildi.
Öğrencilere karnelerini takdim eden Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, 7 bin 829 öğrencinin karne aldığını ifade etti.
Törene, Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ da katıldı.
Germencik
Germencik ilçesindeki tören ise Yılmaz Çakaloğlu İmam Hatip Ortaokulunda yapıldı.
Programda öğrencilere karnelerini Germencik Kaymakamı Ayhan Işık ve protokol üyeleri verdi.
Okul birincisi 5. sınıf öğrencisi Fatma Ertaş'a bisiklet hediye edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, kent genelinde 7 bin 400 öğrencinin karne aldığını kaydetti.Germencik ve Söke'de karne heyecanı
Kaynak: AA
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