Germencikli besiciye üçüz buzağı sürprizi

Aydın'ın Germencik ilçesinde besicilik yapan Erdem Cinbaş'ın 6 yaşındaki ineği üçüz buzağı dünyaya getirdi.

06.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:40
Aydın'ın Germencik ilçesinde besicilik yapan Erdem Cinbaş'ın 6 yaşındaki ineği üçüz buzağı dünyaya getirdi.
Turanlar Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Cinbaş, Holstein ırkı ineğinin doğumu için veteriner hakim Ali Efe Kabadayı'yı çağırdı.
Ahıra gelen Kabadayı'nın yardımıyla birkaç dakika arayla buzağılar sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.
AA muhabirine açıklama yapan Cinbaş, bu ineğinin daha önce de ikiz buzağı dünyaya getirdiğini, şimdi üçüz olunca şaşırdıklarını ve sevindiklerini söyledi.
Kabadayı ise ineklerde üçüz doğumun nadir görülen bir durum olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bu tür doğumlarda anne sütü yetersizse buzağıların bağışıklık sistemi zayıf kalacağı için gelişme olmuyor, yavruyu kaybedebiliyoruz. Üçüzler genelde yaşamaz ama bunlar çok sağlıklı, bizim için de sürpriz oldu." Germencikli besiciye üçüz buzağı sürprizi

Kaynak: AA

Etiketler: Germencik, Holstein, Aydın, Güncel, Haber

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