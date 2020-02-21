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Germencikli öğrencilerinden yaşlılara ziyaret

Germencikli ilkokul öğrencileri, Aymelek Yaşlı Hizmet Merkezinde barınan yaşlıları ziyaret etti.

21.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:36Germencikli öğrencilerinden yaşlılara ziyaret
Germencikli ilkokul öğrencileri, Aymelek Yaşlı Hizmet Merkezinde barınan yaşlıları ziyaret etti.
Şehit Cafer İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, ziyarette önce yaşlılara çiçek verdi ardından onlarla sohbet etti.
Öğretmenlerden Sibel Güneş, yaşlıları yalnız bırakmamak ve onlara moral vermek için burada olduklarını söyledi.
Aymelek Yaşlı Hizmet Merkezi Başkanı Ayşe Ünal da duyarlılıklarından dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
Öğrencilerden Zehra Türkaslan ise yaşlıları çok sevdiğini belirterek, burada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Sibel Güneş, Güncel

Kaynak: AA

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