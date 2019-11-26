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Gerze'de 2 bin 500 hane daha doğal gazla buluşacak

Sinop'un Gerze ilçesinde 2 bin 500 hane daha doğal gazla buluşacak.

26.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:47Gerze'de 2 bin 500 hane daha doğal gazla buluşacak
'un ilçesinde 2 bin 500 hane daha doğal gazla buluşacak.

Doğal gaz firması yetkilileri, Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde de ana hat çalışmalarının tamamlanarak çelik hat imalatının yapıldığını, 2019 Gerze Doğal gaz Projesi kapsamında ana hat çalışmalarının girilen mahallelerde tamamlanarak servis hattı bina bağlantılarının gerçekleştiğini belirtti. Bina bağlantılarının ardından test çalışmaları da yapılarak binalara gaz verileceği kaydedildi.

2019 yılı içerisinde 12 km., toplamda 35 kilometre doğal gaz çalışması yaptığını söyleyen firma yetkilileri bina bağlantıları da tamamlanıp test çalışması da yapıldıktan sonra bu yılsonuna kadar 2 bin 500 hanenin daha doğal gaza kavuşacağını belirterek Gerze'nin yüzde 50'lik bölümünde doğal gazın olduğunu, 2020 doğal gaz yatırım programı ile çalışmalara devam edeceklerini açıkladı. - SİNOP

Çarşı Mahallesi, Atatürk Caddesi, Sinop, Gerze, Güncel

Kaynak: İHA

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